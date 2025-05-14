Batman’da seyir halindeki tır, yanarak kullanılamaz hale geldi.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan derbi maçın ardından yaşanan olaylara ilişkin Jaden Quinn Oosterwolde hakkında sanık olarak zorla getirme kararı, Mert Müldür hakkında tanık olarak zorla getirme kararı verildi.
Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Hasankeyf kara yolu Demirbilek köyü mevkisinde dorsesiz bir tırın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücünün tırı yol kenarına çekmesinin ardından alevler aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken, tırda büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangından etkilenen olmadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA