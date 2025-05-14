Batman Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kaçak balık avcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda balıkçıya toplamda 83 bin TL para cezası kesildi.

Ilısu Baraj Gölü Oymataş köyü, Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüs alanı ve Kantar Köprüsü mevkilerinde yapılan denetimlerde kaçak balık avcılığı için suya bırakıldığı tespit edilen 1 kilometre uzunluğunda misina ağ toplanarak imha edildi. Batman İl Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu, yasaklı misina ağları ile avlanan kişilere 83 bin TL. idari para cezası uygulandı.

Avlanma kurallarına uyulması gerektiğini vurgulayan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, 1 Nisan-1 Temmuz tarihleri arasında iç sularda balık avcılığının tamamen yasak olduğunu, diğer zamanlarda ise ticari amaçlı avlanmanın ruhsat zorunluluğuna tabi olduğunu söyledi. Yetkililer, sportif amatör balıkçılık yapmak isteyenlerin ise il veya ilçe tarım müdürlüklerinden belge alması gerektiğini belirtti.

Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, doğal kaynakların korunması ve yasadışı avcılığın önlenmesi için denetimlerin aralıksız süreceği, yasa dışı faaliyetlere karşı mücadeleye vatandaşların da duyarlı olmaları çağrısında bulundu.