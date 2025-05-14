Batman’ın Kozluk ilçesinde Aile Okulu Projesi dahilinde katılımcılara ilk yardım eğitimi verildi.

Kozluk Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürütülen "Aile Okulu Projesi" çerçevesinde katılımcılara ilk yardım eğitimi verildi. Eğitimde özellikle Heimlich manevrası gibi hayat kurtarıcı müdahaleler üzerine uygulamalı bilgiler verildi. Ebeveynlerin ve öğrencilerin günlük yasamda karşılaşabilecekleri acil sağlık problemlerine doğru ve hızlı şekilde müdahale edebilmeleri için bilgilendirme yapıldı.

Bu kapsamda verilen eğitimlerle, aile bireylerinin bilinç düzeyinin arttırılması ve ilk yardım kültürünün toplum genelinde yaygınlaştırılması amaçlanıyor.