Batman’da 1’i polis 7 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayı ile ilgili 4 kişi tutuklandı.

Olay, 8 Ekim günü merkez GAP Mahallesi Sedat Özevin Caddesi üzerinde meydana geldi. İki gurup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i polis 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucu 8 şahıs gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda olayda kullanıldığı tespit edilen 1 tabanca ve 12 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden D.A, H.A, O.K, ile Ü.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.