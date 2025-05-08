Batman Valisi Ekrem Canalp Sason ilçesinde bulunan köyleri ziyaret ederek yapımı devam çalışmalarla ilgili bilgi aldı.BATMAN (İGFA) - Batman Sason’un, Derince, Kınalı, Turnalı ve Kilis köylerini ziyaret eden Canalp, köylerde daha önce yapmış oldukları ziyaretlerde tespit ettikleri eksikliklerin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol edip, yapımı devam eden çalışmaları yerinde gördü.

Vali Canalp, Kınalı köyünde yapımı devam eden Mesire alanında da incelemelerde bulunarak Kaymakam Furkan Başar’dan çalışmalarının ilerleyişi hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında Vali Canal’a Sason Kaymakamı Furkan Başar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdülkadir Özer ve ilgili kamu kurumlarının yetkilileri eşlik etti.