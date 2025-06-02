Basketbol Süper Ligi’nde Beşiktaş, A. Efes, Bahçeşehir Koleji ve Fenerbahçe yarı finale yükseldi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final karşılaşmaları tamamlandı. Ligde normal sezonu 2. tamamlayan Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray’ı 91-75 ve 107-85’lik skorlarla eleyerek 2-0’lık seriyle yarı final bileti aldı. Bu turda Mersin Spor ile eşleşen A. Efes ise rakibini her 2 maçta da (92-71, 84-81) mağlup ederek son 4’e adını yazdırdı.

Eşleşmelerde 2 karşılaşma ise 3. maçlara uzadı. Bahçeşehir Koleji, ilk maçta 94-80 kaybettiği Tofaş’ı, evinde 75-65 mağlup etti. Serinin 3. maçı bugün oynanırken, İstanbul ekibi parkeden 96-92 galip ayrılarak yarı finale çıktı.

Euroleague şampiyonu ve Basketbol Süper Ligi normal sezonun lideri Fenerbahçe Beko, çeyrek final ilk maçta Türk Telekom’u 89-68 yendi. Ankara’da oynanan 2. müsabakada rakibine 85-77 mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde 3. maça çıktı. Fenerbahçe, mücadeleden 101-94 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

Yarı finalde 3 galibiyet alan takım, final oynamaya hak kazanacak.

Basketbol Süper Ligi’nde yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

Fenerbahçe - Bahçeşehir Koleji

Beşiktaş - A. Efes