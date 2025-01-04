Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftasında oynanan karşılaşmada Aliağa Petkimspor, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol’u 72-67 mağlup etti.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler :Mehmet Karabilecen, Alper Altuğ Köselerli, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Büyükçekmece Basketbol: Yannick Franke 20, Market Starks 16, Nikola Rebıc 3, Emircan Koşut, Rade Zagorac 4, Jermaine Love 14, Erdi Gülaslan, Martynas Sajus 10, Yesukan Onar, Evan Bruinsma
Başantrenör: Özhan Çıvgın
Aliağa Petkimspor : DeWayne Russell 6, Breein Tyree 20, Bryson Williams 13, Troy Selim Sav 2, Damyean Dotson 3, Yavuz Gültekin 4, Wesley Van Beck 13, Jaime Echenique 8, Peyton Aldridge 3, Anıl Osman Cevahir
Başantrenör:Burak Gören
1. Periyot: 19-23 (Aliağa Petkimspor lehine)
Devre: 42-40 (Büyükçekmece lehine)
3. Periyot: 54-62 (Aliağa Petkimspor lehine)