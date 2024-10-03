Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettiANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin Beytepe'deki konutuna geldi.
Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konutun kapısında karşıladı.
İkilinin görüşmesi basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşmede yeni anayasa süreci ile iç ve dış politikadaki gelişmeler ele alındığı öğrenilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme sonrasında MGK toplantısına başkanlık etmeye geçti.
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