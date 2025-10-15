Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kent merkezinde çarşı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Başkan Subaşı, esnafın talep ve önerilerini dinleyerek not aldı. Vatandaşlarla sohbet eden Subaşı, Bilecik’in gelişimi ve esnafın desteklenmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret sırasında gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Başkan Subaşı, "Bizleri içtenlikle karşılayan tüm esnafımıza ve kıymetli hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi.