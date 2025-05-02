Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, göreve gelişinin ardından geçen bir yılın hesabını verdi. 2024 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinin 10 milyar lira olduğunu belirten Başkan Aras, 2025 yılı bütçesini MUSKİ ile birlikte 24 milyar 244 milyon 167 bin TL’ye çıkardıklarını, bu bütçenin de 9 milyar 004 milyon 657 bin 541 TL’sinin yatırım bütçesi olduğunu açıkladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sadece Muğlalı vatandaşların kullanabileceği ‘Muğla Kart’ projesini hayata geçireceklerini belirterek, "Muğlalılar bu kart ile Muğlalı olmanın avantajını yaşayacak" dedi.

"2025 yatırım bütçesini bir önceki yıla göre üç kat arttırdık"

Aras, "Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 yılı bütçesi 10 milyar liraydı. Biz bunu 2025 yılında 24 milyara çıkardık. 2024 yılında 3 milyar lira yatırım yapabilen belediyenin yatırım bütçesi 3 katına, yani 9 milyara çıktı. Muğla’ya önceden yılda 3 milyar yatırım yapabilirken, bu rakam ayda 750 milyon liraya çıktı" dedi.

"Su baskını haberlerine üzülmüyorum, suya ihtiyacımız var"

Aras, belediye bünyesinde Kadın ve Aile Hizmetleri, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık, Afet İşleri gibi yeni daire başkanlıklarının kurulduğunu duyurdu. Kadın politikaları konusunda iddialı olduklarını ifade eden Aras, "Mış gibi yapmıyoruz, uygulamaya geçiyoruz" dedi. İklim değişikliğiyle mücadele için kurulan yeni daireye de dikkat çeken Aras, "Su baskını haberlerine üzülmüyorum, çünkü yağmura çok ihtiyacımız var" dedi. Afet yönetimi alanında ise, geçmişte sadece itfaiyeye bağlı olan birimi dönüştürdüklerini, başına da iki büyük deprem yaşamış deneyimli bir ismi getirdiklerini açıkladı.

Denizde ulaşımda yeni dönem

Ulaşım hizmetlerinde de reform yapan Aras, daha önce tüm ulaşımı yöneten MUTTAŞ’a ek olarak, MUTTAŞ Deniz Hizmetleri A.Ş.’nin kurulduğunu duyurdu. Liman bulunan ilçelerde, denizcilik tecrübesi olan yerel kadroların göreve getirildiğini söyleyen Aras, "Eskisi gibi şikayetler kalmadı. İşi ehline teslim ettik" dedi.

"Yollara ayrılan bütçe 3 katına çıkarıldı"

Aras, "2024 yılında yollara ayrılan bütçe 967 milyon liraydı. 1 kilometre yol minimum 7 milyona mâl oluyor. Kaldırım ve düzenlemelerle 1 kilometre yol 10 milyona mâl oluyor. Biz bu bütçeyi 2 milyar 632 milyona çıkardık. 1 yılda 11 ilçede 673 milyon liralık yol yatırımını başlattık. 246 bin metrelik üst yapı çalışması yaptık" dedi. Menteşe’dekşi yol çalışmalarını anlattığı sırada Aras, Karamuğla Deresi’ni DSİ’den devraldıklarını belirtti.

Başkan Aras, Muğla’da yeni yönetim ile birlikte şikayetlerin, özellikle su kesintileri ve benzeri şikayetlerin oldukça azaldığını söyledi. Bu konuda büyükşehir olarak vatandaşlarla doğru bir iletişim modelini benimsediklerini belirtti. Herkesin telefonu açılacak dedi. Ben bu kadar çalışıyorsam benim ekibim benden daha çok çalışacak" dedi. Aras, 18 kilometre dere temizliği, 6 kilometre yeni kanalizasyon hattı yaptıklarını söyledi. Bozburun yarımadasındaki su yatırımını anlattı, kanalizasyon için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

"Bodrum içme suyu hatlarının yenileme maliyeti 1 milyar TL"

Aras, "Su konusunda Muğla’nın en sorunlu ilçesi birinci Bodrum, ikinci Menteşe. DSİ Sandras’tan suyu getirirse Menteşe için çok iyi olacak. Sandras hattı yapılana kadar bir projemiz var. Bu proje ile Menteşe’nin su ihtiyacını karşılayacağız. Şuan son olarak Yeniköy ve Kötekli’de su sorununu çözdük" dedi. Aras, "Bodrum’un içme suyu hatlarının yenilenmesinin maliyeti yaklaşık 1 milyar lira fakat buna bir yerden başladık" diye konuştu.

Muğla’daki toplu ulaşım hizmetleri kapsamında şoför esnafı ve kooperatiflerle olan sorunların tamamen sona erdiğini söyleyen Başkan Aras, il genelinde 22 yeni güzergah eklediklerini, revize edilen 34 yeni güzergahın hizmete açıldığını belirtti.

‘Muğla Kart’ projesi

Başkan Aras, "Muğla Kart Projemiz var. Bu bir hemşeri kartı ve 1 milyon kişiye dağıtılacak. Tüm Muğlalılar bu kart ile Muğlalı olmanın avantajını yaşayacak. Nüfusa kayıtlı vatandaşımız ise Büyükşehir’in anlaşma yaptığı yerlerden indirim kazanacak. Bu projeyi hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.