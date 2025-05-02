AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Milletin sorunlarını çözmek için siyaset yapan anlayış değil kendi parti içerisindeki kavgayı, gürültüyü çözmek için millete bedeli ödettiğiniz bir siyaset anlayışıdır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığının Genel Merkez’de düzenlediği Genişletilmiş Sosyal Politikalar Başkanları İstişare ve Değerlendirme toplantısına katıldı. Ala, Dünya’nın ilginç zamanlardan geçtiğini ve ciddi bir belirsizlik olduğunu söyledi. Dünyanın büyük güçleri akıl almaz bir ticari savaş içerisinde olduğuna dikkat çeken Ala, "Neredeyse o büyük gelişmiş ülkeler bir silahsız ticari savaşı yürütüyorlar bir yandan. Bir yandan diplomatik ve politik belirsizlikler dünyanın önünde ve ikinci dünya savaşından sonra kurulan düzen Gazze’de kendi mezarını kazdı ve gömüldü. Hiçbir konuda uluslararası problemlerde inisiyatif alamıyor. Orada bir soykırımı iletişim devriminden sonra canlı yayınla dünya izliyor, ama bir çaresizlik içerisinde yine en güçlüsü Türkiye, Cumhurbaşkanımız milletten aldığı güçle hem Birleşmiş Milletler’de hem de dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılan uluslararası toplantılarda yüksek sesle dile getiriyor. Dünyayı vicdana, adalete, hukuka, insanlığa çağırıyor. Bu gücü de sizin çalışmalarınızdan alıyor" ifadelerini kullandı.

Ne zaman istikrarsızlık varsa ne zaman belirsizlik, öngörülemezlik baş gösterirse ondan en fazla negatif etkilenen fakir ve yoksul kesimler olduğunu ifade eden Ala, "Sosyal politikaların, sosyal hizmetlerin alanında faaliyet gösterdiği kesimler olur. O bakımdan dünyada böyle gelişmeler ekonomik alanda bir yandan devam ederken bir yandan da bakıyorsunuz ki dünyanın bütün üretimini yarın dünyadaki gayri safi hasılat alır" ifadelerini kullandı.

Dünyada ciddi bir adaletsizlik, bir sosyal adaletsizlik bu politik belirsizliğin alt başlığında hızla derinleşmek olduğunu belirten Ala, " Türkiye dünyada kendisi denkleme konulmadan ne Orta Orta, ne Balkanlarda, ne Avrupa’da, ne de dünyanın başka yerinde bir formül üretilemez ülke haline gelmiştir. Eskiden kurulan masalarda acaba Türkiye’de yer alacak mı diye düşünülürken diplomasi yürütülürken şimdi masaları Türkiye kurabilmektedir, kurmaktadır. O bakımdan görevimiz de daha fazla arttı sorumluluğumuz da daha fazla arttı. Bu vicdandan yoksun uygarlığın vicdanla buluşmasını sağlayacak olan en önemli ülkelerden birisi Türkiye’dir" şeklinde konuştu.

Başka ülkelerin orduları Türkiye’ye konuşlandığını zamanları hatırlatan Ala, "Şimdi bizim ordumuz işte bu kendi işine döndürdüğümüz için kendi işini yapsın diye konuşlandırdığımız o reformları yaptığımız için hem siyaset güçlendi hem millet iradesi güçlendi. E hepsine idareye hakim oldu ve hem de ordumuz güçlendi. ondan sonra kendine odaklanınca savunma sanayinde bugün dünyada sayılı ülkeler arasındayız. Yani savunma sanayinde çok önemli gelişme olan bu İHA ve SİHA yapımında da onunkinden biriyiz. Biz daha önce bunları parayla satın alamıyorduk" dedi.

AK Parti’nin kuruluşunda yoksulluk, yasaklar ve yolsuzlukla mücadeleyle çıktıklarını aktaran Ala, "Yasakların önemli bir kısmını hele 28 Şubat bin yıl sürecek denen o garabet durumu on yılda Allah’ın izniyle değerli kardeşlerim tarihin çöp sepetini aldık. Yani ekonomide paradan altı sıfır atan AK Parti hükümetleri iktidarları ve Cumhurbaşkanımız ve hükümeti 28 Şubat’tan da 2 sıfır attı. O bin yıldan iki sıfır atarak on yılda tarihin çöplüğüne bütün düzenlemelerin imzayla gönderdi" açıklamalarında bulundu.

"Milleti değil kendini düşünen anlayıştır"

Yolsuzlukla mücadeleyle ilişkin konuşan Ala, "Türkiye’de bir İstanbul’da belediye başkanıyla ilgili bir yolsuzluk soruşturması yürüyor, devam ediyor ve o yolsuzluk soruşturmasını örtbas etmek için onu siyasal alanda sanki bir siyasi tartışmaymış gibi yönetmek için oraya çekmek için elinden geleni yapıyor ilgililer, Cumhuriyet Halk Partisi, ülkenin ana muhalefet partisi. Milleti sokağa çağırıyor, insanları sokağa çağırıyor. Kendi ülkemizde üretim yapan firmaların ürünlerini kendi insanımızın boykot etmesini istiyor. Yani ekonomiye saldırıyor. Kim zarar görecek? Ekonomi zarar görünce kim zarar görecek? Bunu planlı yapıyorsunuz da kim zarar görecek? Millet, milletin en çok zarar gören kesim hangisi olacak? Dar gelirli ürünü kesimi. Hepsi görecek de en çok zarar gören de en yaygın kesimi olacak. Bu bir siyaset anlayışı. Bu öyle basitçe geçiştirilecek bir anlayış değil. Bu siyaset etme tarzı yani kendisini kurtarmak için millet ne öderse ödesin, millet, hangi maliyeti öderse ödesin umurunda olmayan bir mühlü siyaset anlayışıdır. Milleti değil kendini düşünen anlayıştır. Milletin sorunlarını çözmek için siyaset yapan anlayış değil kendi parti içerisindeki kavgayı, gürültüyü çözmek için millete bedeli ödettiğiniz bir siyaset anlayışıdır" diye konuştu.

Partililere seslenen Ala şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti’nin de bu alanlarda sosyal politikalarda inanın sizlere çok iş düşüyor. Bizi takip edenler var da alternatif politika üretenler yok. O bakımdan çok dikkatli davranmalıyız.

Şimdi size birkaç şeyi burada söylemek istiyorum. Değerli kardeşlerim, bürokratlar neleri yaptık hesabını verirler. Onlarla onu doğal olarak anlatırlar. Siyasi kadrolarsınız ilçedesiniz neleri yapmadığınızın hesabını verir. Bakınız devlet mekanizmasıyla genelde orada efendim yapılan işler değerlendirilir. Çünkü bütçesi bellidir. İmkanları bellidir. Onu o yapılanların hesabı verilir. Ama siyasette yapamadıklarınızın hesabını sandıkta verirsiniz. Onun için şimdi siz ilçenizde, evinizde ne kadar insana ulaşılmış sorusunu sorun onu değerlendirin ama sizin üzerinde duracağınız soru şudur Ne kadar insanımıza ulaşılamamış. O da çalışacaksınız."

Vatandaşı, devletle eğer orada mekanizma tam işlememişse buluşturacaklarının söyleyen Ala, "Bütün imkanları kullanacaksınız. Bunlar sosyal etkinlikler. Bir de hem sizlerle, bizlerle beraber yapacağımız iş o problemi toptan ortadan kaldırmak. Bizim sosyal yardımlaşma vakıflarımız, derneklerimiz, vakıflarımız, partimizin kendisi ondan sonra her zaman parti teşkilatımız vatandaşlarımızla buluşuyor. Onların çeşitli şekillerde sosyal yardıma ihtiyacı olanlarının yardımına koşuyor. Bunu biliyorum. İşte bu önemli etkinliklerdir, faaliyetlerdir. Ama baştan söylediğim gibi yoksullukla mücadele bizim politikamızdır. Politikayla etkinlik ve faaliyet arasındaki fark budur. O politikamız yoksulluğun ortadan kaldırılmasıdır. Biraz önce söyledim. Yüzde otuzu altındayken Allah’a şükür o meseleleri daha da çözerek yolumuza devam etme konusunda inanılmaz kararlı içerisindeyiz. Ama yoksullara yardımda faaliyetlerimizi ve insanlarla buluşmak bizim engellilerle buluşarak onların ihtiyaçlarını karşılamak, onların yardımına koşmak her alanda sosyal politikalar bilimlerimiz olarak alanda olmak bizim zaten değerli kardeşlerim en önemli görevlerimizin başındadır. Şimdi sosyal kardeşlerim bu meselelere el atarken de herkesin sorununu çözemeseniz bile herkesi memnun etmenin bir yolu vardır. O da adaletli kavram. İmtiyaz dağıtırsanız birkaç kişiyi yakaladığınızı verdiğinizi ya memnun edebilirsiniz ama adaletli davrandığınız zaman işini yapamadığınız insanı da memnun edersiniz. Adaletli davranmak, adaletli olmak ki bizim partimizin adı adaletle kalkınma partisidir. Yani kalkınmayı da adaletle sağlayacağız. Adaletli davranırsak herkesi memnun edebiliriz. Adalet herkesi memnun etmenin aracı" şeklinde konuştu.