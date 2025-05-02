Bursa’da Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde yaptıkları operasyonla beraber 6 uyuşturucu tacirini suçüstü gözaltına aldı.

Zabıta ekiplerinin, fahiş fiyat ve etiket denetimleri sürüyor Zabıta ekiplerinin, fahiş fiyat ve etiket denetimleri sürüyor

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir süredir peşinde olduğu uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, şahısları evlerinde yapılan aramada 1 adet hassas terazi, 1 adet çifte tüfek, 2 adet tabanca, 16 bin lira nakit para, 8 adet cep telefonu ve 512 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA