Bursa’da Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde yaptıkları operasyonla beraber 6 uyuşturucu tacirini suçüstü gözaltına aldı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir süredir peşinde olduğu uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, şahısları evlerinde yapılan aramada 1 adet hassas terazi, 1 adet çifte tüfek, 2 adet tabanca, 16 bin lira nakit para, 8 adet cep telefonu ve 512 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.