Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, belediye birimlerindeki personellerle bir araya gelerek hem incelemelerde bulundu, hem de Ramazan bayramı kutlaması gerçekleştirdi.

Fen İşleri, Park Bahçeler, Temizlik İşleri, Sağlık İşleri, Güvenlik ve İtfaiye birimlerinden çalışanlarla yapılan ziyaret sırasında Başkan Durgut, personellerin geçmiş bayramını kutladı ve onları tatlı ikramıyla onurlandırdı.

Gerçekleşen buluşma kapsamında belediye hizmetleri üzerine değerlendirmelerde bulunan Başkan Durgut, çalışanlara özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek dayanışma ve motivasyonu artırıcı bir etkinlik düzenlemiş oldu.