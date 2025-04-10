Sırbistan’ın Sancak Bölgesi şehirlerinden Sjenica Belediyesi’nden gelen heyet, Ayvalık Belediyesi’ni ziyaret ederek kardeş şehir olma teklifi ve dostluk mesajlarını iletti.BALIKESİR (İGFA) - Sjenica Kadın Derneği tarafından gerçekleştirilen ziyarette, Sjenica Belediye Başkanı MunibMujagiç’in selamları, dostluk mektubu ve iş birliği daveti Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e iletildi. Ziyarette iki şehir arasında kültürel ve sosyal alanlarda iş birliği mesajları öne çıktı.

Ziyaret sırasında konuşan SjenicaKadın Kolları Başkanı, Naza Hajradinović, Türkiye’de yaşayan Boşnak toplumu ile bağları güçlendirmek istediklerini belirtti. Hajradinoviç, “Sjenica Kadın Derneği olarak Müslüman ve gayrimüslim tüm hemşehrilerimizi kucaklayan bir yapıdayız. Türkiye’deki Boşnak hemşehrilerimizle kültürel etkinlikler başta olmak üzere çeşitli ortak projeler gerçekleştirmek istiyoruz. Bu konuda da bizlere her zaman yardımcı olan İzmir Bosna Sancak Derneği Geçmiş dönem Başkanlarından Abdullah Gül'e çok teşekkür ediyoruz bizlere desteklerini hiçbir zaman eksik etmedi bizleri sizlerle tanıştırması bizleri mutlu etti. Kardeş şehir teklifimizi Belediye Başkanımız MunibMujagiç’in selamlarıyla birlikte getirdik,” dedi.

Ziyarete katılan Sjenica Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Dr. EdisaHamidovićUgljaninde şehir hakkında bilgi verdi. Sjenica’nınPeşter Yaylası’nda yer aldığını belirten Ugljanin, tarım, hayvancılık, kömür madenciliği ve tekstilin başlıca geçim kaynakları olduğunu söyledi. Ugljanin ayrıca, “Sjenica’da yüksek kalitede et ve süt ürünleri üretiliyor, bu ürünler diğer kentlere satılmakta. Ayrıca şehrimizde Buz Vadisi olarak bilinen doğa harikası bir alan da bulunuyor,” diye konuştu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise konuk heyeti memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, ''Sırbistan'ın Sancak Bölgesi SjenicaKadın Derneği Başkanı Naza Hajradinoviç ve yöneticilerini makamımızda konut ettik. Sjenica Belediye Başkanı MunibMujagiç’in,”selam, dostluk ve kardeş şehir ilişkilerini geliştirecek” mesajını okuduk. Şahsım ve Ayvalık adına iyi niyet ve dostane olarak kaleme alınmış mektup bizi son derece mutlu etmiştir.

Tarih boyunca misafirperverliği, hoşgörüsü ve farklı kültürlerin bir arada uyum içinde yaşadığı yapısıyla tanınan Sjenica’nın, nezdimde ve halkımızda büyük bir merak ve ilgi uyandıracağını memnuniyetle belirtmek isterim.

Aynı şekilde, dostane insanı, kültürel çeşitliliği, doğal güzellikleri, tarihi kent kimliği, UNESCO süreci ve zengin gastronomisiyle öne çıkan Ayvalık’ın uluslararası dostluk ve dayanışma ruhuna katkı sağlayacak bir konumda olduğunu düşünüyorum.

Tarihi ve geleneksel bağlarımızın birbirine yakın ve dostane olduğu halklarımız tarafından bilinmesi gereken bir gerçektir. Bu bağlamda kalıcı dostluk köprüleri inşa edeceğimize inanıyoruz.

Ortak projeler geliştirmek, kültürel değişim programları düzenlemek ve karşılıklı ziyaretlerle deneyim paylaşımında bulunmak bizler için büyük bir mutluluk olacaktır.

İş birliğimizin, barış, dayanışma ve karşılıklı anlayış temelinde büyümesini temenni ediyor; en kısa zamanda tekrar görüşmeyi ümit ediyor, Ayvalık adına en derin sevgi ve selamlarımı sunuyorum.''

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de Sjenica Belediye Başkanına bir mektubu iletilmek üzere SjenicaKadın Kolları Başkanı Naza Hajradinoviçe taktim etti. Mektupta kardeşlik ve dostluk vurgusu ve ortak işbirliği vurgusu yapıldı.

Ziyaret sonunda karşılıklı hediyeler takdim edildi. Sjenica heyeti, Ayvalık Belediye Başkanı Ergin’e el dokuması Sjenica’ya özgü bir kilim hediye ederken, Başkan Ergin de misafirlere zeytinyağı ve Ayvalık’ı tanıtan kitaplar verdi.