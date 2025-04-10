Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde, Kütahya il merkezinde iki ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda; 17 bin 800 adet bandrollü ve bandrolsüz boş makaron, 5.3 kilogram açık kıyılmış tütün, 1 adet elektrikli otomatik makaron doldurma makinesi ve 1 adet hava kompresörü ele geçirildi.

Öte yandan, uygulama noktasında durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada; 1 adet tabanca, 5 adet 7.65 mm fişek ve 1 adet 9x19 mm fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında H.Ö. isimli şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.