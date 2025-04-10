Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Canik Belediyesi iş birliğinde "Samsun Bilim ve Teknoloji Projesi" kapsamında düzenlenen "ROBOSAM Robot Yarışması", 11 Nisan Cuma günü Canik Belediyesi Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Yarışma, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde gençlerin bilim, teknoloji ve robotik alanlarında farkındalığını artırmayı, uygulamalı deneyim kazandırmayı ve yenilikçi eğitim yaklaşımlarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Yarışmaya 2 öğrenci ve 1 danışman öğretmenden oluşan 126 takım katılıyor. Öğrenciler; Mini Sumo (lise düzeyi), Labirent (ortaokul ve lise düzeyi) ile Çizgi İzleyen (temel ve ileri seviye-ortaokul ve lise düzeyi) kategorilerinde yarışacak. Ayrıca tüm robotlar "En İyi Tasarım" kategorisinde de değerlendirilecek.

Titizlikle hazırlanan robotlar, zorlu parkurlarda hız ve zekâ testinden geçecek. Yarışma sonunda her kategoride ilk üçe giren takımlara ödüller verilecek; "En İyi Robot Tasarımı" ödülünü kazananlara ise toplamda 32 madalya takdim edilecek.

"ROBOSAM Robot Yarışması" saat 10.00’da başlayacak.