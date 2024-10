Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Gediz Nehri’ndeki kirlilik ve balık ölümlerine ilişkin tüm kurumlara çağrıda bulunarak, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Manisa İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bir ekip kuralım. Bu ekip Gediz’i koruma altına alsın ve Gediz’e atıklarını bırakan her firmanın karşısında dimdik dursun” dedi.

Ege Denizi’ne dökülen ikinci büyük akarsu olan Gediz Nehri’nde geçtiğimiz Perşembe günü toplu balık ölümleri yaşandı. Turgutlu’ya bağlı Sinirli Mahallesi yakınlarında yaşanan balık ölümleri ve kirlilik sonrasında MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek inceleme yaptı, numuneler aldı. Yaşananları yakından takip eden CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de balık ölümleri ve kirliliğin yaşandığı alanda incelemeler yaptı.

“Gediz can çekişiyor”

Bölgede bulunan çiftçiler ve üreticilerin sıkıntılarını anlattığını belirten CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “En büyük sorun şu. Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün bir açıklaması var. Bugün Turgutlu Kaymakamlığı da aynı açıklamayı yapmış. Burada söylenen ‘kütüklerin ve taşların köprünün altını tıkadığından dolayı Gediz’in akışının azaldığı ve ondan kaynaklı oksijen yetersizliğinden kaynaklı balık ölümlerinin gerçekleştiği’ yönünde. Ama şimdi hepimiz buradayız, görüyoruz. Oksijen kütüklerden, taşlardan dolayı azalmış olabilir ama baktığınız zaman Gediz simsiyah. Şu an Gediz can çekişiyor. Zift gibi şu an. Akışkanlık da yok. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü numunelerini aldılar. 1-2 gün sonra sonucu açıkladılar. Manisa Büyükşehir Belediyemiz de numuneler aldı. 1-2 günde İl Müdürlüğü nasıl bu sonucu açıkladılar onu da bilmiyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ise Gediz’e karşı sorumluluk hisseden duyarlı vatandaşların bildirmesi ile balık ölümlerinin gerçekleştiği bilgisini aldıklarını söyledi. Başkan Ferdi Zeyrek, “Manisa Büyükşehir Belediyesinin bütün ekipleri aynı anda buradalardı. Buraya geldiklerinde şunu gördük. Biyogaz tesisinden sıvı gübre adı altında atıkların bölgeye yayıldığını, 10 vidanjör gübrenin hem tarlaya, hem yeraltı sularına hem de Gediz’e ulaştığını tespit etti birimlerimiz. Bizim görevli zabıta arkadaşlarımız olan gelişmeleri zapt altına aldılar ve jandarma birimlerine de bunu onaylattılar” ifadelerini kullandı.

“Gediz’e atıklarını bırakan tüm firmaların dimdik karşısında duracağız”

Gediz’in yarınlara bırakılacak en büyük emanet olduğunu vurgulayan Başkan Zeyrek, “Gediz’in mavi sularına kavuşması için gerekli olan tüm çalışmaları yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde su çalıştayı gerçekleştirdik Manisa’da. Su çalıştayında şöyle bir çağrıda bulunmuştum. Demiştim ki ‘Yalnızca Çevre Şehircilik ve İklim Müdürlüğü değil, onun yanında İl Sağlık Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi birimlerinin de olduğu bir ekip kuralım. Gediz’in kirletimine kimler sebebiyet veriyorsa hiçbir isme bakmadan bu konuda el birliğiyle mücadele edelim.’ Ben bu çağrıyı buradan tekrar dile getirmek istiyorum. Eğer ki bize emanet olan bu nehirde yaşayan canlılara zarar veriyorsak yarınlara yapacağımız en büyük ihanettir. Biz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Gediz’e bu atıkları bırakan tüm firmaların karşısında her zaman için dimdik duracağız. Gediz emanetimizdir ve yarınlara bırakmak istiyoruz. Tekrardan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Manisa İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bir ekip kuralım. Bu ekip Gediz’i koruma altına alsın ve Gediz’e atıklarını bırakan her firmanın karşısında dimdik dursun. Biz bunun öncüsü olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“10 günden önce hiçbir sonucun çıkmayacağını söylediler”

Atıkların sadece Gediz’i kirletmediğini, aynı zamanda yeraltı sularına da zarar verdiğini belirten Başkan Zeyrek, “Manisa su kaynaklarını yeraltı sularından sağlayan bir ilimiz. Yeraltı su kaynaklarını hunharca zehirleyen bugün biyogaz tesisi, yarın başka herhangi bir firmanın karşısında da dimdik duracağız. Biz hem kültür tabiat varlıklarımıza hem çevremizin tüm değerlerine her zaman için sahip çıkan bir kurum olacağız. Bu konuda Çevre Şehircilik Müdürlüğü’nün yayınladığı rapor gözler önünde. Biz de buradan numuneler aldık ve akredite laboratuvarlara numuneleri gönderdiğimizde bize 10 günden önce hiçbir sonucun çıkamayacağını söylediler. Ama 2 gün sonra Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü bir rapor hazırladı. Bu atıkların Gediz’e zarar vermediğini söyledi” diye konuştu.

“Sebep olan kişiler kim olursa olsun karşısında olacağız”

Olay yerinde incelemeler yaptıklarını ve Gediz Nehri’nin simsiyah olduğunu gördüklerini söyleyen Başkan Zeyrek, “Milletvekilimiz Bekir Başevirgen bundan 2 yıl önce aynı bu olaylar gerçekleştiğinde buna sebebiyet veren biyogaz tesisine bir yaptırımları olmuştu. İl Sağlık Müdürü şunu açıklamıştı. ‘Bu atıklar tarlalara zarar veriyor ve kurumasına sebebiyet veriyor’ demişti. Çünkü sıvı gübre olarak nitelendirilen bu atık, aslında tuzluluk oranının fazlalığıyla buradaki tarımsal topraklara zarar vermektedir. 2 yıldır bu mücadeleyi sürdüren Bekir Başevirgen’in sesini duymayanlar, bugün balık ölümleriyle karşı karşıya geldiler. Bugün bizim sesimizi duymayanlar, yarın Gediz’den mavi sular değil kara ziftli suların akmasına sebep olacak kişilerdir. Sebep olan kişiler kim olursa olsun, şirketin adı ne olursa olsun her zaman için karşısında olacağız. Çevreye duyarlı hareket eden, bize eşlik eden tüm halkımıza da gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Bu duyarlılıkla Gediz’imizi yarınlara aktaracağımızdan da en ufak bir şüphem yoktur” ifadelerini kullandı.