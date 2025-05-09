Yunusemre Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi öğrencileri Vakıf Huzurevi sakini annelerin Anneler Günü’nü kutladı.

Yunusemre Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde öğrenim gören minikler, her yıl mayıs ayının 2. pazar günü kutlanan Anneler Günü’nü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Vakıf Huzurevi’nde kalan huzurevi sakinlerini ziyaret eden minik öğrenciler, Anneler Günü’nü kutladı. Kendi el emekleriyle resmettikleri resimleri huzurevi sakinlerine hediye eden minikler, yanlarında getirdikleri çiçekleri de büyüklerine takdim etti. Yüzlerinde tebessüm oluşan huzurevi sakini anneler ise, miniklerle bir arada mutluluk duyduklarını söyledi.