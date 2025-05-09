Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından lise ve üniversiteye hazırlanan öğrenciler için stres ve sınav kaygısını azaltmaya yönelik olarak "Sınav Kaygısı ve Motivasyon Semineri" düzenlendi.

Düzenlenen "Sınav Kaygısı ve Motivasyon" semineri öğrencilerin daha güvenli ve sağlıklı bir sınav süreci geçirmelerine imkan tanıdı.

Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi üyesi Psikolog Betül Dikkaya tarafından verilen seminere öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Semineri öğrencilerin yanı sıra veliler de yakından takip etti.

Seminer sonunda Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, Betük Dikkaya’ya plaket takdim ederek verdiği değerli bilgiler için teşekkür etti.