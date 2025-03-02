Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Ramazan ayının ilk iftarında, 1988 yılında Mardin’de uğradığı terör saldırısı sonucu şehit olan Polis Memuru Hikmet Onan’ın ailesinin sofrasına konuk oldu.

Ramazan ayının ilk iftarı yapıldı, oruçlar açıldı, binlerce kişi iftar sofrasında buluştu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de eşi Nurcan Zeyrek ile birlikte Ramazan’ın ilk iftarını, Şehit Polis Hikmet Onan’ın ailesiyle birlikte açtı. Polis Memuru Hikmet Onan, 1988 yılında Mardin’de teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olmuş ve Manisa’ya defnedilmişti.

"Şehitlerimiz sayesinde rahat uyuyoruz"

Şehit ailesinin evine konuk olan Başkan Ferdi Zeyrek ve Nurcan Zeyrek, şehidin kardeşi Davut Onan, annesi Şengül Onan, şehidin kız kardeşi Nagihan Uzun ve çocukları Halime ile Kaan Uzun, Davut Onan’ın eşi Yasemin Onan, kızı İrem Onan ve Şengül Özcan, Davut Onan’ın damadı Hulusi Kuş ile birlikte iftar yaptı. Başkan Zeyrek, şehidin annesi Şengül Onan’a Türk Bayrağı armağan edip sohbet ederken şehitlerimiz sayesinde rahat uyuyabildiğimizi ifade etti. İftar sofrasında şehidin ailesiyle sohbet eden Zeyrek, şehidin kardeşi Nagihan Uzun’un çocuğu Kaan’a da oyuncak hediye etti. Yemek sonrasında Başkan Zeyrek ve eşi Nurcan Zeyrek, Onan Ailesi ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Zeyrek, "İlk iftarımızı şehit polisimiz Hikmet Onan’ın kıymetli ailesinin evinde yaptık. Vatanımız için canını feda eden kahramanlarımızın emanetlerine sahip çıkmak, onların aziz hatıralarını yaşatmak bizim için büyük bir onur. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin, dualarımızı işitsin. Bu mübarek ayda tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine sabır ve güç diliyorum" dedi.