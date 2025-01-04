Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi (MABEM) kurslarıyla toplamda 7 bin 500 öğrenci lise ve üniversite sınavlarına hazırlanarak önemli bir başarıya imza atıldı.

Başkan Ferdi Zeyrek’in eğitimde fırsat eşitliğini artırma anlayışıyla eğitim odaklı hizmetlerini çeşitlendiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, ‘Günaydın Çorbası’, kırtasiye destekleri ve online eğitimler gibi projeleriyle öğrencilerin yanında yer almaya devam ediyor. 2024 yılında, MABEM çatısı altında gerçekleştirilen lise ve üniversite hazırlık kurslarıyla 7 bin 500 öğrenciye ulaşıldı. İl genelinde halen 4 bin 900 öğrenci bu kurslarda eğitim alırken yaz kurslarıyla bin 400 öğrenci eğitimlerden yararlandı. Ayrıca, ücretsiz online eğitimler sayesinde bin 200 öğrenciye uzaktan eğitim imkanı sunuldu. Başkan Zeyrek, “donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlıyoruz. Manisa’da yaşayan her bireyin eğitime eşit erişimini sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Bunun yanı sıra MABEM, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (MASMEK), Yuvamız Manisa Çocuk Eğitim Merkezleri ve Çocuk Kültür Sanat Merkezleri ile her yaştan Manisalıya eğitim imkanları sunuldu. Manisa’nın her köşesinde, 7’den 77’ye tüm vatandaşlar, hayatlarına dokunan eğitim faaliyetlerinden faydalanma fırsatı buldu. Bu hizmetlerle Manisa’nın eğitimde öncü bir kent olma hedefi de pekiştirildi.

“Sadece bugünü değil, yarınları da inşa ediyoruz”

Göreve başladığı ilk günden itibaren eğitime yönelik kapsamlı destekleri başlatan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 2024 yılında eğitimde fırsat eşitliği sağlama hedefiyle hayata geçirilen projelerin Manisa’da büyük bir fark oluşturduğunu vurguladı. Başkan Zeyrek, “Gençlerimizin geleceğini şekillendirmesine katkı sağlamak ve onlara daha iyi bir eğitim imkanı sunmak, en büyük önceliğimiz. MABEM ve diğer eğitim projelerimizle sadece bugünü değil, yarını da inşa ediyoruz. MABEM’de 2024’te 7 bin 500 öğrenciyi lise ve üniversiteye hazırladık. Gençlerimizi, çocuklarımızı özgür, özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlıyoruz. Manisa’da yaşayan her bireyin eğitime eşit erişimini sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.