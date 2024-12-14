Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, 250 hanelik sitenin bir yıldır süren mağduriyetini ortadan kaldırdı.

Ortaklar Mahallesinde bulunan Orkent Sitesin’de bir müteahhit firma tarafından dış cephe kaplaması yapılan ve iş tamamlandığında firma tarafından alınmayan molozlar site sakinlerinin bir yıldır çözülmeyen sorunu olarak duruyordu. Vatandaşlardan gelen talep üzerine duruma kayıtsız kalmayan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci duruma el attı. Başkan Zencirci’nin talimatıyla kamyonlarca inşaat molozunu saatler içinde siteden kaldırıldı. Sabahın erken saatlerinde başlayan moloz temizliği ekiplerin hummalı çalışmalarıyla kısa sürede tamamlanarak sitenin sorunu çözüldü. Site sakinleri Başkan Zencirci ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci hizmet vurgusu yaparak, “Orkent sitemizde bir yıldır mağduriyet oluşturan bir inşaat molozu problemi vardı. Germencik Belediyesi olarak onların bu mağduriyetini gidermek için çalışma yaptık ve tamamladık. Halkımızın menfaatleri, huzur ve mutluluğu her şeyden önce gelir. Biz halka hizmet için varız ve bu çizgide ilerlemeye devam ediyoruz. Sorunları çözüldüğü için mutlular ve ben de onların bu mutluluğu sebebiyle mutluyum“ dedi.