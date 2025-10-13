Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın seçim öncesi sözünü verdiği Karapürçek Sosyal Gelişim Merkezi’nin temeli görkemli bir törenle atıldı. Bin 300 metrekarelik alanda inşa edilecek merkez; çocuklardan gençlere, kadınlardan ailelere kadar her yaştan vatandaşa sosyal, kültürel ve eğitsel hizmetler sunacak.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, seçimden önce Karapürçek’in sosyal dokusunu değiştirecek, binlerce vatandaşın kültürle, sanatla buluşacağı ve onlarca farklı dalda eğitim göreceği bir Sosyal Gelişim Merkezi’nin (SGM) sözünü vermişti. Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelere kazandırılan SGM’lerin bir yenisi daha şimdi Karapürçek’te hayata geçiriliyor. Bin 300 metrekarelik alanda zemin çalışmaları tamamlandı ve şehrin 6’ncı SGM’si olacak ‘Karapürçek SGM’ projesinin temel atma töreni büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Törene Başkan Yusuf Alemdar’ın yanı sıra Karapürçek Belediye Başkanı Mehmet Murat Çoruhlu, ilçe belediye başkanları, AK Parti Karapürçek İlçe Başkanı Halit Çakırbaş, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları, ASFK Başkanı Yaşar Zımba, önceki dönem Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım, teşkilat mensupları, muhtarlar, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karapürçekli vatandaşların taleplerini yerine getirmek, altyapıdan üstyapıya, çevreden ulaşım yatırımlarına kadar ilçenin tüm ihtiyaçlarına çözüm üretmek için çalıştıklarına değinen Başkan Yusuf Alemdar, hayata geçirecekleri bu eserle birlikte ilçenin sosyal yaşamında yeni bir dönem başlayacağını söyledi. Başkan Alemdar, "Her ilçemizde bir yandan altyapıyla ilgili ihtiyaçları giderirken, diğer yandan da sosyal hayata dokunmak istiyoruz. Çünkü çocuklarımızın geleceğini şekillendirecek, gençlerimizin ve ailelerimizin faydalanabileceği projelere ihtiyaç var. Bu kapsamda ilçemize kazandırdığımız Sosyal Gelişim Merkezi, Karapürçek’in sosyal hayatında yeni bir dönemi başlatacak. İnşallah kısa sürede tamamlanarak hizmete girecek. İçerisinde çok amaçlı salonu, okuma alanları, kongre salonu ve çeşitli etkinlik birimleriyle ilçemizin önemli bir eksiğini giderecek. Bu anlamlı günde temelini attığımız Karapürçek Sosyal Gelişim Merkezi’nin ilçemize, çocuklarımıza, gençlerimize ve ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Alemdar ayrıca, "Biz istiyoruz ki sadece yollar, köprüler yapılmasın gençlerimizin kültürel hayatına da dokunalım. Onlar da merkezdeki gençler gibi tiyatroyla, sanatla, kültürle buluşsun. Kadınlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın bu merkezde hem öğrenip hem de sosyal hayata katılabilecekleri ortamlar oluşturalım. İstiyoruz ki Sakarya gelişsin, güzelleşsin, Marmara’nın parlayan yıldızı olsun. Vatandaşımız sokağa çıktığında ‘şu da yapılmadı’ demesin. Bu amaçla elimizdeki imkanları en verimli şekilde kullanarak vatandaşımıza en kısa sürede, en kaliteli hizmeti sunmak için dur durak bilmeden çalışıyoruz" diye konuştu.

Karapürçek SGM’de neler yer alacak?

Toplam bin 300 metrekare alan üzerinde yükselecek merkezde 120 kişilik seminer salonu, 5 eğitim sınıfı, atölyeler, kreş alanı, kafeterya, dinlenme alanları ve idari ofisler yer alacak. Her yaştan vatandaşa hitap edecek şekilde tasarlanan merkez, eğitimden sanata, kişisel gelişimden aile destek programlarına kadar birçok alanda hizmet sunacak.