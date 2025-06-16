Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Yerel Kültür Derneği yönetimini ziyaretinde şehirde sadece yolu, binayı değil gönül bağlarını da güçlü kılmak için durmadan, yorulmadan çalıştıklarını söyledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile birlikte şehrin kültürel dokusuna büyük katkı sunan Sakarya Yerel Kültür Derneği’ne “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

SADECE BİNALAR, YOLLAR DEĞİL…

Şehirdeki kültürel çeşitliliğin korunması, toplumsal birlikteliğin güçlendirilmesi ve ortak akılla yürütülecek projeler üzerine önemli sözler söyleyen, kültürel zenginliğin şehri Sakarya’da bu yıl da hemşehri buluşmalarını gerçekleştireceklerini ifade eden Başkan Alemdar, yeniden güven tazeleyerek başkan seçilen İbrahim Şahin’i ve yönetimini tebrik etti.

Alemdar, “Bu Şehir Hepimizin” ve “Yeşil, Sosyal, Dirençli Şehir” sloganlarıyla başlattıkları kapsamlı dönüşüm kapsamında şehirde sadece yolları, binaları değil gönül bağlarını da güçlendirmek için çalıştıklarını söyledi.

ALEMDAR’DAN GÖNÜL KÖPRÜSÜ VURGUSU

“Bir şehri şehir yapan sadece yolları, binaları değil, insanının kurduğu gönül köprüsüdür” vurgusu yapan Başkan Alemdar, ulaşım alanında yürüttükleri büyük çaplı revizyon kapsamında önce Metrobüs Hattı ve sonra da Raylı Sistemi şehre kazandırmak için gerekli adımları attıklarını kaydetti.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM ULAŞIMI ŞEKİLLENDİRMEK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Sakarya’nın sadece fiziki yatırımlarla değil, kültürel ve sosyal dokusuyla da büyümesi gerektiğine dikkat çeken Alemdar, “Bir şehri şehir yapan, sadece yolları ve binaları değil, o şehirde yaşayan insanların birbiriyle kurduğu gönül bağıdır. Kültürel değerlerimizi yaşatmak, nesilden nesile aktarmak ve ortak paydada buluşmak bu yüzden çok kıymetli. Metrobüs hattında ve raylı sistem için adımlarımızı attık. Kentsel dönüşüm en genel kapsamıyla şehrin ulaşımını rahatlatmak için büyük önem arz ediyor. Hedefimiz şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltarak toplu ulaşıma teşviktir.”

ÇÖZÜM ODAKLI ADIMLAR, PLANLI YATIRIMLAR

Başkan Alemdar şöyle dedi: “Ulaşım ağımızı metrobüs ve raylı sistemle güçlendiriyoruz. Ulaşıma bütüncül bir yaklaşımla bakıyor, çözüm odaklı, planlı yatırımlar üzerinde çalışıyoruz. ‘Bu Şehir Hepimizin’ sloganıyla çıktığımız bu yolda inşallah şehrimizin kimliğini koruyarak, şehrimizle barışık ulaşım ağını güçlendirip, hemşerilerimizin ulaşım alanındaki sorunlarını çözeceğiz” dedi.

BAŞKAN ŞAHİN’DEN TEŞEKKÜR

Nazik ziyaretleri nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a teşekkürlerini ileten Başkan İbrahim Şahin, “Başkanlarımız bugüne kadar hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmadı. Biz de her zaman onların yanında olduk. Bu karşılıklı dayanışma bizim için çok kıymetli. Nazik ziyaretleriyle bizleri onurlandırdıkları için, şahsım ve yönetim kurulum adına kendilerine gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.