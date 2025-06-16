Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Nöroloji ve Sinir Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Burak Yuluğ, dünyanın önde gelen bilim dergilerinden Frontiers in Aging Neuroscience’ta yayımlanan kapsamlı bibliyometrik analizde, öne çıkan araştırmacı ve kurumlar arasında gösterildi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Nöroloji ve Sinir Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Burak Yuluğ, yeni bir başarıya daha imza attı. Prof. Dr. Burak Yuluğ, alzaymır (alzheimer) hastalığı ve transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS) konusundaki çalışmalarıyla dünya bilim literatürüne önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Saygın bilimsel dergilerden biri olan Frontiers in Aging Neuroscience’ta yayımlanan ve alanın en kapsamlı bibliyometrik analizlerinden biri olan makalede, Dr. Yuluğ’un ismi ve bağlı bulunduğu Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, dikkat çeken araştırmacı ve kurumlar arasında yer aldı.

ALKÜ iş birliklerini artırıyor

Yüzlerce bilimsel yayının incelendiği analizde; alzaymır hastalığı ve TMS konularında küresel yayın eğilimleri, araştırma merkezleri ve önde gelen bilim insanları detaylı şekilde ele alındı. Dr. Burak Yuluğ’un uluslararası düzeyde yaptığı bilimsel katkılar, yazar iş birliği ağlarında görünürlük kazanarak kendisinin bu kritik alandaki aktif rolünü ve akademik etki gücünü ortaya koydu. Aynı zamanda Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, yapılan kurumlar arası iş birliği analizinde yer alarak Türkiye’deki genç üniversitelerin küresel bilimsel arenada nasıl yükselişe geçtiğinin somut bir örneğini sundu. Üniversitenin adının Harvard, Toronto ve Oxford Üniversitesi gibi dünyaca tanınan kurumlarla birlikte anılması; uluslararası bilimsel iş birliği kapasitesini ve araştırma kalitesini de ortaya koymuş oldu.

Prof. Dr. Yuluğ’un çalışmaları bilime yol gösteriyor

Alzaymır hastalığı; dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ciddi bir nörodejeneratif hastalık olarak dikkat çekerken TMS teknolojisi bu alanda umut vadeden, yenilikçi ve non-invaziv bir tedavi yöntemi olarak öne çıkıyor. Prof. Dr. Yuluğ’un öncülük ettiği araştırmalar, bu teknolojinin klinik uygulamaları ve nörolojik etkileri konusunda bilimsel topluluğa yol gösteriyor. Bu önemli başarı hakkında konuşan Prof. Dr. Burak Yuluğ, "Bu tür uluslararası çalışmalarda yer almaktan hem şahsım hem de üniversitemiz adına büyük bir gurur duyuyorum. Bilimsel üretkenliğimizin küresel düzeyde görünür olması, Türkiye’deki üniversitelerin nitelikli araştırmalarla ne kadar ileriye gidebileceğinin bir göstergesidir. ALKÜ, bilimsel yayınları ve araştırmalarıyla hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde yenilikçi sağlık çözümleri ve nörobilim alanında öncü çalışmalar yapmaya devam edecektir" dedi.