Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, semt pazarlarını ziyaret ederek hem halkın sorun ve taleplerin dinledi hem de zabıta ekipleriyle birlikte fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Ramazan ayının ilk gününde Merveşehir ve Beykent Pazar yerlerini gezerek, vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Yılmaz’a beraberinde başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve kurum amirleri de eşlik etti.

Vatandaşların sorun ve taleplerini de dinleyen Yılmaz, halkın en çok hayat pahalılığından şikayet ettiğini söyledi. Yılmaz, "Mübarek Ramazan ayı geldi. Arkadaşlarımızla biz de pazara indik. Ancak bir dokunup bin ah işittik. Her geçen gün eriyip biten alım gücüne karşın, insanlarımız zor günler geçiriyor. Fiyatlar almış başını gidiyor. Ne pazarcı mutlu ne de halk" dedi.