Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Geleceğimizin mimarı, ışığımız, yol göstericimiz tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Öğretmenliğin; sevgiyle, sabırla, fedakârlıkla ve adanmışlıkla yürütülen, insanı ve toplumu dönüştürme gücüne sahip en değerli mesleklerden biri olduğunu ifade eden Yılmaz, "Tarih boyunca bilginin kıymetini en yüksek mertebede tutan bir ecdadın mirasçıları olarak öğretmenlerimize duyduğumuz saygı köklü bir anlayışa dayanır. Hz. Ali’nin, "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum" sözü; öğretmenin ilim yolundaki yerini ve değerini bütün açıklığıyla ortaya koymaktadır. Bu söz, öğretmene duyulan minnetin ve hürmetin asırlar boyu süregelen bir bilinç olduğunu göstermektedir. Öğretmenlerimiz; öğrencilerine sadece bilgi değil, aynı zamanda ahlak, erdem, vicdan ve insanlık onuru kazandırarak hayatın her alanına ışık tutmaktadır" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, "Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" sözünün Cumhuriyet vizyonunun merkezine öğretmenleri yerleştiren büyük ufkun en net ifadesi olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Bugün ülkemizin her köşesinde görev yapan öğretmenlerimiz bu vizyonu yaşatmakta ve geleceğe umut taşımaktadır. Atatürk’ün bu sarsılmaz güveni, bugünün ve yarının Türkiye’sini şekillendiren tüm eğitim neferlerine duyduğumuz saygı ve minneti daha da derinleştirmektedir. Şehitkamil Belediyesi olarak, her zaman olduğu gibi, öğretmenlerimizin yanında olmaya ve eğitim alanındaki tüm çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki güçlü bir gelecek, güçlü öğretmenlerin yetiştirdiği nesillerle mümkündür. Bu vesileyle görevlerini büyük bir sorumluluk duygusuyla sürdüren tüm öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Göreve yeni başlayan öğretmenlerimize başarı, yıllarını eğitim neferliğine adamış emekli öğretmenlerimize ise sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum. Eğitim yolunda şehit düşen tüm öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Onların bıraktığı iz, bu toprakların hafızasında her zaman yaşayacaktır. Güçlü yarınlarımız, güçlü öğretmenlerimizle mümkün olacaktır. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.