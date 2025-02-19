Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, yangında evleri kullanılamaz hale gelen aileye kucak açtı. Alevler nedeniyle sokakta kalan 1’i çocuk toplam 4 kişi, geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Türkan Saylan Misafirhanesi’ne yerleştirildi.

Olay, Meşrutiyet Mahallesi 2077. Sokak’ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Yaşananların ardından hızla harekete geçen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden birini sergiledi.

Aileyle dayanışma bağı kuran Başkan Yetişkin, geçtiğimiz günlerde hizmete sunduğu Türkan Saylan Misafirhanesi’nin kapılarını bu kez yangın mağduru 1’i çocuk olmak üzere 4 kişiye açtı.

Aile, bu anlamlı davranışı nedeniyle Başkan Yetişkin’e teşekkür etti ve çaresiz kaldıkları anda kendilerine uzatılan bu yardım elini asla unutmayacaklarını ifade etti.

Türkan Saylan Misafirhanesi’nde oldukça hoş ve nazik karşıladıklarını söyleyen aile, mekânın tüm imkanlarından ücretsiz olarak faydalanacak.

Öte yandan Başkan Yetişkin, küle dönen evde yapılacak incelemelerin ardından üstüne düşeni yapmaya hazır olduklarını ifade ederek yardım severlere de ailenin yanında olma çağrısında bulundu.