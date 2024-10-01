Uşak Belediye Meclisi Ekim ayı birinci birleşiminde okul temizliği ve çöplerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Özkan Yalım, Milli Eğitim Bakanlığından yapılan çalışmaların önünün kesilmemesini istedi.

Başkan Yalım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın görevi olmadığı halde okullara verdiği desteğin önünün kesilerek çocukların mağdur edildiğini iddia etti. Milli Eğitim Bakanına seslenen Başkan Yalım; "Bu çocuklar bizim. Geleceğimizin teminatı olan olan çocuklarımızın yuvalarını temiz tutmak bizler için önemli. Biz göreve hazırız gerekeni yaparız. Uşak’ta da Ankara’da olduğu gibi okullara destek vermeyecekseniz, okullara ve öğrencilerimize desteği biz veririz” dedi.

“Hijyenden ilerisi yok. Yemek yersiniz ama elinizi yıkamazsanız aldığınız tüm proteinler mikrop haline gelir" diyen Başkan Yalım, "Onun için geleceğimizin, ailemizin ve çocuklarımızın okullarda hijyensiz kalmalarına gönlümüz izin vermez. Ben buradan tüm Meclis üyelerimize, belediye başkanlarımıza bu konuya gösterdikleri duyarlılık ve hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.