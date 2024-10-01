Başakşehirli futbolcu Berat Özdemir, Rapid Wien maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Sanki yıllardır burada oynuyor gibi hissediyorum" dedi.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ilk maçında yarın Avusturya temsilcisi Rapid Wien’i konuk edecek. Başakşehirli futbolcu Berat Özdemir, söz konusu mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takıma hızlı bir şekilde uyum sağladığını belirten Özdemir, “Adaptasyonun bu kadar kısa ve sağlıklı geçeceğini düşünmüyordum. Bu konuda takım arkadaşlarım da bana çok yardımcı oldu. Sanki yıllardır burada oynuyor gibi hissediyorum. Bu da hem skora, hem de performansıma yansıyordur. Yarında Konferans Ligi’ne lig formatıyla başlıyoruz. Güçlü bir rakiple oynayacağız. Son haftaya kadar liglerinde ilk basamakta yer alıyorlardı. İnşallah onlara karşı iyi bir maç oynarız” ifadelerini kullandı.