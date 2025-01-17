Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Dr. Sadık Ahmet Parkında yapılan bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Şener, Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan Dr. Sadık Ahmet Parkı bakım ve onarım çalışmalarını yerinde denetleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Şener, "Bildiğiniz gibi yeni bir döneme girdik ve ilçemize hizmet götürme noktasında yoğun bir çaba sarf ediyoruz. İlk adım olarak, ilçemizin yeşil alanlarını güzelleştirmek amacıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzle birlikte Dr. Sadık Ahmet Parkında incelemelerde bulunduk ve ağaçlandırma çalışmalarına katıldık. Bundan sonraki süreçte de vatandaşımıza hizmet noktasında her zaman sahada olacağız, eksiklikleri tespit ederek Akdeniz halkının beklentilerini karşılayacak projeler üreteceğiz. Bilinmesini isterim ki Akdeniz'i daha yaşanabilir bir hale getirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



"Vatandaşımızın desteği bizim için çok önemli"

Bu süreçte vatandaşların desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Şener, ‘Vatandaşlarımızın da görüş ve önerileriyle daha iyiye ulaşacağımıza, daha iyi hizmetleri hayata geçireceğimize inanıyorum. Hep birlikte çalışarak, Akdeniz'i daha yaşanabilir bir hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, incelemeleri sırasında işçilerle birlikte mevsimlik çiçek ve ağaç dikimi de yaptı.

Kaynak: İHA