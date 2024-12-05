İzmir’de düzenlenen 18. Uluslararası Turizm Ticaret Fuar Kongresine katılan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ilçenin üçüncü yaş turizmine uygun şartlar barındırdığına vurgu yaparak sezon dışı tabir edilen alanlarda da çalışmalar gerçekleştireceklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB iş birliğiyle düzenlenen “18. TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi” kapılarını ziyaretçilerine açtı. Bir çok il ve ilçenin standında turizm alanında ziyaretçilere tanıtımlar yapılırken, Muğla standında Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de yerini aldı. Başkan Ünlü, fuarın turizme önemli katkıları olacağının da altını çizerek ilçenin üçüncü yaş turizmine yönelik adımlar atacağını belirtti.

“Avrupa ülkeleriyle çalışmalarımızı başlattık”

Üçüncü yaş turizmi konusunda Avrupa ülkeleriyle temas halinde olduklarını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, “Marmaris bir turizm kenti ve her turizm kentinde olması gerektiği gibi Marmaris’te de temiz ve bakımlı bir kent oluşturmak gerekiyor. Artık ulusal alanı bırakıp uluslararası alanda rekabet yapıyoruz. Bizim göreve geldiğimizde ilk etapta yaptığımız şey temel belediyecilik eserini daha verimli bir şekilde oluşturmak. Marmaris’in kendi doğal yarışmacı özelliklerine baktığımızda üçüncü yaş turizmine de çok uygun bir bölge. Bununla ilgili talepler vardı ve biz de bu talepleri karşılamak adına önemli girişimlerde bulunduk. Avrupa ülkeleriyle çalışmalarımızı başlattık. İlçemiz üçüncü yaş turizmi için, ziyaretçiler için çok uygun bir bölge. Sezon dışı tabir edilen alanları da kapladığı için turizme yeni bir soluk oluyoruz” dedi.

Fuarın önemine değindi

Fuarın önemine de değinen Başkan Ünlü, “Bu fuarın İzmir’de, Ege Bölgesi’nde düzenlenmesi oldukça önemli. İstanbul ve Antalya turizme oldukça katkı sağlarken İzmir’de de bu fuarla turizme katkı verileceğini düşünüyorum. Biz de bu fuara katılarak diğer turizm dinamikleriyle iletişim kurduk. Fuarlarda mutlaka bulunmak gerekiyor. Tespit ettiğimiz hedef pazarlarımızda çalışmalar yapacağız” açıklamalarında bulundu.