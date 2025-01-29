Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Çarşı 43 ve 51 Sokak’taki çalışmalar tamamlandığında tüm ilçeye örnek olacağını söyledi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, her yıl binlerce turist ağırlayan Marmaris Çarşı’nın iki sokağında sürdürülen çalışmaları inceledi.

43 ve 51. Sokak’ta devam eden çalışmaların bir an önce bitirilmesi için büyük gayret gösterdiklerini söyleyen Başkan Ünlü, “Bu iki sokaktaki çalışmalar tamamlandığında örnek olacak” diye konuştu.

Altyapı işlerinin bitmesinin ardından zemin döşeme çalışması başlandığı 43. Sokak ve üst gölgeliklerin sökülmesinin ardından altyapı çalışmasına geçilen 51. Sokak’ta çalışan personeli ziyaret eden Başkan Ünlü, esnafla da bir araya geldi.

Başkan Ünlü, “Marmaris çarşısına yepyeni bir soluk kazandıracak, ferah, aydınlık ve modern bir görünüme kavuşturacak çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Asmalı Sokak olarak da bilinen 43. Sokak’ta altyapı yenileme çalışmalarını tamamladıktan sonra yer döşeme işlemlerine geçtik. Ayrıca, 51. Sokak’ta gölgelik amaçlı kullanılan sundurmaları kaldırarak altyapı çalışmalarına başladık. Bu iki sokağı, tertemiz ve çağdaş görünümleriyle çarşının tamamına örnek teşkil edecek bir hale getirmek için titizlikle çalışıyoruz. İlçemizin gözbebeği çarşımız yenileniyor, Marmaris güzelleşiyor! Daha modern, estetik ve yaşanabilir bir çarşı için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” diye konuştu.