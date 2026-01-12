Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Emin Levent Türkili, emekli maaş artışlarına ilişkin uygulanan politikaları sert sözlerle eleştirdi. Mevcut sistemin prim–maaş dengesini yok saydığını belirten Türkili, yıllarca yüksek prim ödeyen emeklilerin bilinçli şekilde mağdur edildiğini ifade etti.

“Emeklide emeğin değeri sıfırlanıyor” diyen Türkili, yıllarca tavandan prim yatıran ve yüksek prim gün sayısıyla sosyal güvenlik sisteminin yükünü taşıyan milyonlarca emeklinin bugün adeta cezalandırıldığını vurguladı.

Düşük maaş alan emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına kimsenin itirazı olamayacağını belirten Türkili, çözümün prim ödeyeni değersizleştirmek olmadığını söyledi. Bu anlayışın çalışmayı, fazla prim ödemeyi ve sisteme katkı sunmayı anlamsız hale getirdiğini dile getirdi.

Bugün gelinen noktada, yıllarca yüksek prim yatıran emekliler ile asgari düzeyden prim ödeyenler arasındaki maaş farkının neredeyse ortadan kaldırıldığını ifade eden Türkili, bunun emeğin yok sayılması ve açık bir hak ihlali olduğunu kaydetti.

“Eşitlik ilkesi, adalet ve hukuk sisteminin temel taşıdır” diyen Türkili, sosyal güvenlik sisteminin popülist yaklaşımlarla değil; adalet, hakkaniyet ve prim–maaş dengesi esas alınarak yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Aksi halde sistemin, çalışana “fazla ödeme, fazla çalış ama karşılığını alma” mesajı veren bir adaletsizlik düzenine dönüşeceğini belirten Türkili, yetkililere çağrıda bulundu.

Türkili, bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini ifade ederek, prim gün sayısı ve yatırılan prim tutarının emekli maaşlarına gerçek anlamda yansıtılmasının şart olduğunu söyledi. Aksi her uygulamanın devlete ve sosyal güvenlik sistemine olan güveni ciddi şekilde sarsacağını sözlerine ekledi.