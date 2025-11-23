Samsun’un Atakum ilçesinde, Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kapsayan haftada özel program gerçekleştirildi. Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, "Çocuklar bizim geleceğimiz ve en büyük umut ışığımız" dedi

Atakum Belediyesi ve Doğanın Çocukları Akademisi Derneği (DOÇAK) işbirliği ile öğrencilere yönelik doğayla iç içe bilim, sanat ve spor aktivitelerinin düzenlendiği Doğa Bilimleri Köyü’nde çocuklar bu kez, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü için bir araya geldi. Atakum sınırları içerisindeki okullarda öğrenim gören çocuklar, gönüllüler eşliğinde katıldıkları atölye çalışmaları ile çocuk haklarına dikkat çektiler. Öğrenciler ‘Benim Süper Gücüm’, ‘Haklar Durağı’, ‘Doğanın Hakları’, ‘Haklar Ağacı’ gibi başlıklarla düzenlenen etkinliklerde gün boyu eğlenceli anlar yaşadılar. Yüz boyama etkinliğinde renkli görüntüler sergileyen miniklerin, en ilgi gösterdiği bölümlerden biri oyun atölyesi oldu. Oyunlar oynayıp şarkılar söyleyen çocuklar, resim atölyesinde hayal ettikleri dünyayı resmettiler. Renkli aktivitelerin yer aldığı programda, çocuklar kadar veliler de eğlendi.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, program hakkında yaptığı konuşmada, "Çocuklar bizim geleceğimiz ve en büyük umut ışığımız. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü içeren haftada, çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturmak için özel etkinlikler gerçekleştirdik. Atakumlu öğrencilerle, ağaç fidanlarını toprakla buluşturarak doğaya yeni ağaçlar kazandırdık. Değerli akademisyenler eşliğinde çocuklara doğayla iç içe sanat, bilim ve spor etkinliklerin düzenlendiği Doğa Bilimleri Akademisinde ayrıca özel program gerçekleştirildi. Son derece özel bir program oldu. Atakum Belediyesi olarak çocuk haklarına dikkat çekecek ve bu konuda farkındalık oluşturacak tüm etkinliklere katılmaktan büyük duyuyoruz. Çocuklarımızın mutlu olduğu, gönüllerince eğlenip şarkılar söylediği sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanarak geleceğe güvenle baktığı kısacası çocukların çocukluklarını doyasıya yaşadığı bir kent ve ülke için yüreğimizi ortaya koyarak çalışmaya devam edeceğiz" dedi.