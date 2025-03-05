Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, saha ziyaretleri kapsamında ilçedeki taksici esnafıyla bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Taksicilerin yaşadığı yol ve trafikle ilgili sıkıntılarını dinleyen Başkan Tetik, Nazilli genelinde ulaşımı rahatlatmak ve bozuk yolları yenilemek için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, taksici esnafının yaşadığı sorunlara kayıtsız kalmayacaklarını vurguladı.

Özellikle şehir merkezinde trafik akışını iyileştirmek adına projeler geliştirdiklerini ifade eden Tetik; "Nazilli’de ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için sahadayız. Taksici esnafımızın karşılaştığı sorunları dinleyerek çözüme kavuşturmak bizim önceliğimiz. Trafik düzenlemeleri ve yol bakımlarına yönelik iyileştirmeler konusunda gereken adımları atacağız" sözlerini kaydetti.

Şehir içindeki bazı bölgelerde plansız park edilen araçların trafik akışını olumsuz etkilediğini belirten taksiciler, bu sorunlara çözüm bulunmasını talep etti.

Taksicilerin beklentilerini ve çözüm önerilerini dikkate aldıklarını belirten Başkan Tetik; "Şehrimizin her noktasına eşit hizmet götürmek için projeler üretiyoruz. Vatandaşlarımızın ve esnafımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek, onlara daha iyi bir hizmet sunmayı hedefliyoruz. 7’den 70’e mutlu bir Nazilli inşa etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.