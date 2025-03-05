Elazığ’da bir çiftçi, Ari İşletme Sertifikası almaya hak kazandı.

Büyükbaş hayvan yetiştiricilerinden merkeze bağlı Korucu köyünde kayıtlı Musa Çetinkaya, 2024 yılında Hastalıktan Ari İşletme Sağlık Sertifikası almak üzere Tarım ve Orman Elazığ İl Müdürlüğüne başvurdu. Şube Müdürlüğü personeli tarafından yapılan testler sonucunda, 201 dişi ve 102 erkek olmak üzere toplam 303 büyükbaş hayvanın test sonuçları negatif çıktı. Bu hayvanlara sağlık sertifikası düzenlenerek kente yeni bir ari işletme kazandırıldı.

Hayvanları kayıt altına alınmış, asgari teknik sağlık ve hijyen şartlarını sağlayan, tüberküloz ve brucelloz ile mücadele yönetmelikleri gereğince yapılan laboratuvar kontrolleri sonucunda bu hastalıkları taşımadığı tespit edilen hayvancılık işletmelerinin, "Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası" için başvuruda bulunabileceği belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığınca 2024-2026 yılları yeni destekleme modeline göre Hastalıktan Ari İşletmeler, buzağı-malak desteğinde, ari işletmelerde doğan dişi buzağı ve malaklara temel desteğe ek olarak hayvan başına 4 bin lira destek ödemesi yapılıyor. Çiğ süt desteklemesinde, ari işletmelerde üretilen her litre süt için 60 kuruş temel desteğe ek olarak destek ödemesi yapılıyor.