Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, eğitimin her alanında şimdiye kadar sağladıkları desteklerin, bundan sonraki süreçte de artarak devam edeceğini söyledi.

Eğitimin her alanında çeşitli projelerin uygulanmasına destek veren Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 2025 yılının ilk projesinin protokolünü de imzaladı. Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ünye Belediyesi arasında, ‘TÜBİTAK 4008 - Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı Projesi’ kapsamında, ’TÜBİTAK 4008 - Engelsiz Beceriler Zengin Miraslar Projesi’nin protokolü, Başkan Tavlı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz arasında imzalandı.

“Eğitimin her alanında desteğimiz sürüyor”

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, eğitim hayatına her alanda destek olmaya devam ettiklerini belirterek, projenin hayırlı olmasını temenni etti.

Öte yandan projenin, 2025 yılı mayıs ayında gerçekleştirilmesi hedefleniyor.