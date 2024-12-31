Çankırı’nın Orta ilçesinde sağlık hizmetlerini üst seviyeye taşıyacak Orta İlçe Entegre Hastanesi’nde sona yaklaşıldı.

Çankırı’nın Orta ilçesinde sağlık hizmetlerini üst seviyeye taşıyacak Orta İlçe Entegre Hastanesi’nde, 25 Mayıs 2023’te 2’nci ikmal ihalesi yapılan ve Şubat ayında tamamlanması beklenen 10 yatak kapasiteli, içerisinde aile hekimliği, diyaliz ünitesi ve 112 ASHİ ile acil servisi bulunan Orta İlçe Entegre Hastanesi ilçe halkına konforlu ve nitelikli sağlık hizmeti sunacak. Projeyi yerinde değerlendiren İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, projenin ilçede sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için büyük önem arz ettiğini ifade ederek projede emeği geçenlere teşekkür etti.