Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrilerek yan yattı. Aracın kağıt gibi dağıldığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 10.45 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ Aydınlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan Ü.G. (36) yönetimindeki 44 EB 818 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, yan yatarak kağıt gibi dağılan aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.