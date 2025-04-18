Denizli’nin Tavas ilçesinde 14 yıl sonra mahkeme kararıyla iptal edilen imar planıyla ilgili başvurusu yaptıklarını ve ihtiyaçlara cevap veremeyen diğer planı da yenileyecekleri belirten Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Tavas’ı geleceğe sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde taşımayı amaçlıyoruz" dedi.

Tavas Belediye Meclisi tarafından 2011 yılında onaylanan ve kararın ardından 4 ay sonra açılan dava sonucunda durdurulan Tavas Bağlar Mevkii İmar Planlanıyla ilgili yargı süreci tamamlandı. Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 14 yıl sonra mahkeme tarafından iptal edilen imar planıyla ilgili olarak Tavas Belediyesinin istinaf başvurusu yaptığını açıkladı. Başkan Tatık, Tavas merkez mahallelerinden Orta, Samanlık, Yaka ve Yeni ile ilgili olarak ihtiyaçlara yeterince cevap veremeyen imar planıyla ilgili olarak da kapsamlı bir revizyon planı yapılması başlattıklarını müjdeledi.

Mahkemenin aldığı kararla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "04 Mayıs 2011 tarihli ve 51 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan, Tavas Bağlar mevkiinde yer alan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin olarak, planın onaylanmasından yaklaşık 4 ay sonra, 2011 yılında açılan dava, günümüze dek süre gelen uzun bir yargı sürecinin ardından sonuçlanmıştır. Denizli 1. İdare Mahkemesinin 2025/424 sayılı kararıyla, söz konusu Bağlar mevkinin bir kısmını kapsayan imar planı iptal edilmiştir. Mahkeme kararı, 30 gün içinde Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere verilmiş olup, Tavas Belediyesi tarafından istinaf başvurusu yapılmıştır. İptal kararı, yalnızca 04 Mayıs 2011 tarihli ve 51 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış alanı kapsayan planı içermektedir. 07.03.2012 tarihli ve 45 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Bağlar Mevkii 1/1.000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı bu iptale konu değildir. Belediyemizce Danıştay’a istinaf başvurusunda bulunulmuş olmakla birlikte, başvuru sonucu beklenmeksizin, iptal edilen planın kapsadığı aynı bölge için günümüz ihtiyaçlarına ve güncel mevzuata uygun yeni bir imar planının hazırlanması süreci başlatılmıştır. Öte yandan, Tavas merkez mahallelerinden Orta, Samanlık, Yaka ve Yeni ile ilgili mevcut imar planının da günümüz ihtiyaçlarına yeterince cevap veremediği ve uygulanabilirliğinin sınırlı olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, kapsamlı bir revizyon planı yapılması ile ilgili hazırlıklara başlanmış olup, gelecekte oluşabilecek mağduriyetlerin de bu çalışmalarla birlikte giderilmesi amaçlanmaktadır. Tavas Belediyesi olarak; çağdaş şehircilik anlayışıyla, halkımızın ihtiyaç ve taleplerini önceliklendiren bir yaklaşımla çalışmaya devam ediyor, Tavas’ı geleceğe sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde taşımayı amaçlıyoruz" ifadeleri yer aldı.