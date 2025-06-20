Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, tüm mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Tavas Belediyesi Birim Müdürleri ve Tavas mahalle muhtarları Tavas Belediyesi Gençlik Merkezi’nde bir araya geldi. Düzenlene toplantıda , mahallelerin ihtiyaçlarını ve öncelikleri üzerinde istişare edildi. Muhtarlar mahallerinin ihtiyaçlarını yazılı şekilde Başkan Tatık’a ve birim müdürlerine sundu. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarında görüşüldüğü toplantıda yapılan projelerin durumları değerlendirildi.

Mahallelerin ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla muhtarlarla iş birliğinin önemli olduğunu ifade eden Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, " Tüm birim müdürlerimizle birlikte muhtarlarımızla bir araya gelerek istişare toplantımızı gerçekleştirdik. Bugüne dek hayata geçirdiğimiz çalışmaların değerlendirmesini yaparken, mahallelerimizin ihtiyaç ve önceliklerini birlikte ele aldık. Mahalle muhtarlarımızın taleplerini yazılı olarak aldık; çözüm odaklı bir anlayışla, bu taleplerin takipçisi olacağız. Katılım sağlayan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor, iş birliği ve dayanışma içinde Tavas’ımız için birlikte çalışmaya devam ediyoruz" dedi.