Sakarya’nın Akyazı ilçesinde samanlıkta çıkan yangında 24 civciv telef oldu.

Yangın, Hanyatak Mahallesi Yılanlı Kaya mevkiinde, A.O.’ya ait samanlıkta henüz belirlenemeyen sebepten çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki ahıra sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Tamamen yanan ahırdaki 20 çuval pres saman, 20 balya saman zarar görürken, 24 civciv de telef oldu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.