Kastamonu Üniversitesi ile Türkiye Ragbi Federasyonu arasında altyapıyı geliştirme noktasında işbirliği protokolü imzalandı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin’i makamında ağırladı. Ziyarette Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Baydil, Türkiye Ragbi Federasyonu Başkan Vekili Engin Kömürcü, Türkiye Ragbi Şampiyonası’nda birincilik elde eden Kastamonu Üniversitesi Kadın Ragbi Takımı sporcuları ve takım antrenörü Sercan Hükümen de hazır bulundu.

Gerçekleştirilen görüşme kapsamında Kastamonu Üniversitesi ile Türkiye Ragbi Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, spor eğitimi, performans testleri, antrenörlük uygulamaları, altyapı faaliyetleri, yetenek taramaları, bilimsel araştırmalar ve akademik yayınları kapsayan çok yönlü bir iş birliğini öngörüyor.

Anlaşma çerçevesinde Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, federasyonun ihtiyaç duyduğu branşlarda uzmanlık ve seçmeli dersler açacak, öğrenciler antrenörlük uygulamalarını federasyon desteğiyle sahada gerçekleştirme fırsatı bulacak. Ayrıca Kastamonu Üniversitesi, federasyon tarafından düzenlenecek yetenek taramaları, altyapı kampları ve performans testlerine aktif katılım sağlayacak. Bilimsel boyutu da önemseyen protokol, ortak proje, yayın ve eğitim materyali hazırlama gibi akademik faaliyetleri de içerecek.

İmza töreninde konuşan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, gençlerin sadece akademik değil, fiziksel ve sportif gelişimlerine de önem verdiklerini vurgulayarak, "Türkiye Ragbi Federasyonu ile hayata geçirilen bu iş birliği sayesinde öğrencilerimiz uygulamalı eğitim imkanlarına daha fazla erişecek ve sporun bilimsel yönüyle de tanışma fırsatı bulacak" dedi.

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin ise protokolün ragbi branşının gelişimi açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, "Kastamonu Üniversitesi ile iş birliği yapmak federasyonumuz için büyük bir kazanım. Bu protokol ile antrenör ve sporcu eğitimleri başta olmak üzere performans testleri ve bilimsel yayınlar gibi birçok alanda birlikte üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyarette Kastamonu Üniversitesi Kadın Ragbi Takımı, Rektör Topal’a şampiyonluk kupasını takdim etti.