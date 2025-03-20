Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Gümüşdere Mahallesinde ikamet eden Canatan ailesine konuk oldu. Başkan Tatık orucunu aileyle birlikte yer sofrasında açtı.

Ramazan Ayında farklı ailelere konuk olan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, son programında Gümüşdere Mahallesinde ikamet eden Canatan ailesine konuk oldu. Başkan Tatık, iftarı aile ile birlikte yaptı ve iftar sonrası çay eşliğinde sohbet edildi.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Gümüşdere Mahallemizin eski Muhtarı Mehmet Canatan ve ailesinin iftar sofrasına misafir olduk. Misafirperverlikleri için Canatan ailesine gönülden teşekkür ederiz. Rabbim sofralarına bereket, yuvalarına huzur versin" ifadelerini kullandı.