Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, yayımladığı Kurban Bayramı mesajında birlik, beraberlik ve paylaşma vurgusu yaptı. Bayram süresince belediye ekiplerinin sahada olacağını belirten Başkan Taşkın, vatandaşları çevre temizliği ve toplumsal düzen konusunda kurallara uymaya davet etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Malatyalı hemşerilerinin ve tüm İslam âleminin bayramını kutladı. Bayramların yardımlaşma, kardeşlik ve maneviyatı yeniden hatırlamak için önemli bir fırsat sunduğunu dile getiren Başkan Taşkın, bu özel günlerin toplumsal dayanışmaya güç kattığını söyledi.

"Kurban Bayramı; yardımlaşmanın, birbirimizi gözetmenin ve manevi değerlerimizi yeniden kuşanmanın en güzel vesilelerinden biridir. Paylaşmanın bereketini, birliğin huzurunu en derinden hissettiğimiz bu bayramın; ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum. Bu vesileyle, başta Malatyalı hemşerilerim olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullanan Başkan Taşkın, belediye olarak tüm ekiplerin bayram boyunca sahada görev yapacağını belirtti.

Kurban kesim alanlarında hijyenin ve düzenin ön planda tutulacağını ifade eden Başkan Taşkın, "Belirlenen kesim yerleri dışında yapılan uygulamalara kesinlikle müsaade edilmeyecek. Zabıta, Temizlik İşleri, Veterinerlik ve ilgili ekiplerimiz tüm süreçleri yakından takip edecek. Vatandaşlarımızdan ricamız; hem çevre sağlığı hem de toplumsal huzur adına kurallara titizlikle uymalarıdır" dedi.

Bayramların kırgınlıkların sona erdiği, büyüklerin ziyaret edildiği ve paylaşma duygusunun pekiştiği zamanlar olduğuna dikkat çeken Başkan Taşkın, "Bu bayram, gönül köprülerinin kurulduğu, muhabbetin ve bereketin yeniden hissedildiği müstesna bir dönemdir. Tüm hemşerilerimin sevdikleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk içinde bir bayram geçirmesini temenni ediyorum" sözleriyle mesajını tamamladı.