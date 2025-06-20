Daha yeşil bir Patnos çalışmaları kapsamında Türkiye’de ilkleri gerçekleştiren Patnos Belediyesi, bu sefer de çocuklara yönelik park yaptı.

Hızla büyüyen ve gelişen Patnos’un parklarıyla birlikte yeşillendiğini ve daha da güzelleştiğini belirten Patnos Belediye Başkanı Abdülhalik Taşkın, "Patnos’ta çocuk olmanın ayrıcalık olduğunu çocuklarımıza hissettirmek istiyoruz" dedi.

Yeni ve farklı parkların Patnos’a ayrı bir güzellik kattığına dikkat çeken Başkan Taşkın, mevsim itibariyle park ve yeşil alan çalışmalarını hızlandırdıklarını vurgulayarak "Patnos’ta çocuk olmanın ayrıcalık olduğunu çocuklarımıza hissettirmek istiyoruz. Yeni çalışmalarla çocukların keyifli vakit geçirmelerini ve daha da sosyalleşmesine katkı sağlıyoruz. Çünkü parklar çocukların vazgeçilmez mekanları arasında yer almaktadır. Çocuk ve yetişkinlerin günlük yaşamının bir parçası olan parklarımızı, daha da güzelleştirmek ve gönül rahatlığıyla kullanılması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Yapmış olduğumuz bütün projeler geleceğimizin teminatı evlatlarımız içindir. Parkımız, Patnos’a hayırlı olsun. Patnos’a yakışır çevre düzenlemeleri ve parkları ile birlikte hemşehrilerimize daha güzel mekanlar sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.