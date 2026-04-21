Patnos'ta uzun yıllardır kronik hale gelen çevre sorunlarından biri daha çözüme kavuşuyor. İlçenin giriş noktalarından biri olan Gresor mevkiinde biriken ve adeta çöp dağlarına dönüşen atıklar, yürütülen kapsamlı temizlik çalışmasıyla ortadan kaldırılıyor.

Abdulhalık Taşkın öncülüğünde başlatılan çalışmalar kapsamında belediye ekipleri, tamamen kendi iş makineleri ve personeliyle sahada yoğun mesai harcıyor. Dış kaynak kullanılmadan sürdürülen bu temizlik hamlesi, hem mali disiplin hem de yerel imkanların etkin kullanımı açısından dikkat çekiyor.

Yıllardır kötü görüntüye neden olan ve çevre sağlığını tehdit eden çöp yığınlarının temizlenmesiyle birlikte bölgenin daha düzenli ve yaşanabilir bir hale gelmesi hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Patnos'un girişinde oluşan olumsuz tablo da ortadan kalkacak.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Taşkın, 'Patnos'u daha temiz, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Kendi imkanlarımızla büyük işler başarıyor, ilçemizin çehresini adım adım değiştiriyoruz' ifadelerini kullandı.

Göreve geldiği günden bu yana sahadaki aktif çalışmalarıyla öne çıkan Taşkın'ın bu hamlesi, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanırken, Patnos'un modern şehir kimliğine kavuşması yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.