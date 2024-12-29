Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Genel müdürümüz, 6 yıllık görev süresinden sonra affını istedi ve yönetim kurulu üyesi olarak hizmetlerine devam ediyor. Ayrıca Elazığspor, şehrimizin göz bebeği” dedi.

Elazığ’da 6 yıldır EBUAŞ Genel Müdürü olarak görev yapan Nazım Göktekin, görevinden ayrıldı. Göktekin’in istifası üzerine bazı basın yayın organlarında çıkan haber üzerine Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Başkan Şerifoğulları, “Kişi kendinden bilirmiş işi. Yani gazetecilik, sizin işiniz değil. Sizin uzmanlık alanınız, çürümüş zihniyetinizin ürünü olan yalan ve iftira. Yüreği ve beyni kararmış bir güruhsunuz, çirkin oyunlarınızla kendinize piar yapmaya çalışıyorsunuz. Genel müdürümüz, 6 yıllık görev süresinden sonra affını istedi ve yönetim kurulu üyesi olarak hizmetlerine devam ediyor. Ayrıca Elazığspor, şehrimizin göz bebeği. El altından değil, açık açık, her zaman destekçisi olacağız. Belli ki başarıda katkımızın olması size dokunmuş. Unutmayın; çirkin zihniyetinizin hiçbir yalan ve iftirası amacına ulaşmayacak. Elhamdülillah beytülmala el uzatmadık, uzatanın da elini kıracağız. Bu da böyle biline” diye konuştu.