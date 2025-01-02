Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, öğrencilerden yoğun ilgi gören Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü’nün ikincisinin çok yakında hizmete geçeceğini duyurdu. Öğrenciler ile Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü önünde bir araya gelen Başkan Sengel, öğrencilerin öğle molalarında yoğun ilgi gösterdiği Kent Lokantası Öğrenci Otobüsünün ikincisini, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki okullarda okuyan öğrencilerin faydalanabilmesi için Cumhuriyet Mahallesi’ne açacaklarının müjdesini verdi.

Selçuk Belediyesi, sosyal belediyecilik projesi kapsamında hayata geçen Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü’nden kentte yaşayan tüm öğrencilerin faydalanabilmesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Derinleşen yoksulluktan en çok etkilenen kesimler arasında bulunan öğrenciler, Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü’nde 10 TL’ye temiz ve güvenilir bir şekilde yemek yiyebiliyor. Çocukların sağlıklı gelişimine katkı sunmak için her gün farklı yemek menüsü sunan Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü’nden çocuklar kadar veliler de memnun.

“Yeni yılda sağlıklı gelecek hepimizin olsun”

Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü’nün önünde, öğrencilerin yeni yıllarını müjdeli haberle kutlayan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, “Kent Lokantası Öğrenci Otobüsümüzün önünde, öğrencilerimize mutlu ve sağlıklı yıllar diliyoruz. Bu sırada da haber vermiş olayım; Cumhuriyet Mahallesi’nde olan okulların bu alana yetişmesi biraz zor olduğu için mevcut olan Cumhuriyet Mahallesi’ndeki okulların olduğu yere de Kent Lokantası Öğrenci Otobüsümüzün ikincisini hazırlıyoruz. Yeni yılda sağlıklı gelecek hepimizin olsun” dedi.